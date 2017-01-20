Героем нового фильма ARD стал российский бегун Дмитриев

Он сказал, что не считает информаторов ВАДА Степановых предателями, а допуск прыгуньи в длину Клишиной к участию в Играх в Рио назвал лицемерием

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский бегун, победитель командного ЧР в беге на 1500 м 2015 года Андрей Дмитриев помог скандально известному немецкому журналисту Хайо Зеппельту снять новый фильм о допинге в российском спорте.

"Да, я действительно сделал фильм с Хайо Зеппельтом. Он выйдет предположительно 21-го января. Я не считаю (информаторов ВАДА - ИФ) Степановых предателями. Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга лёгкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всём мире", - цитирует спортсмена портал skirun.ru.

"Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но всё-таки согласился. Прошло оно в городе Алматы. Фильм будет очень невесёлым для нас", - добавил он.

Дмитриев высказал мнение, что "в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена".

"Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях", - отметил он.

По информации Дмитриева, единственная российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина, допущенная до участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, несправедливо получила такой шанс.

"По Клишиной, как известно, не всё так чисто там, к сожалению. А вернее будет даже сказать, что всё очень не чисто. Её имя не сложно было вычислить в е-мейлах Родченкова. Как её пропустили на Олимпиаду, вообще не понятно. Лицемерие какое-то", - возмутился атлет.

"Также лицемерием было то, что подавали индивидуальные заявки на Олимпиаду некоторые спортсмены из списка 207 легкоатлетов, уличённых в применении допинга, которых мы нашли в е-мейлах Родченокова", - добавил он.

Ранее Зеппельт в твиттере сообщил, что новый фильм о допинге в спорте выйдет 22 января.

Журналист телеканала ARD Зеппельт является автором фильмов о допинговых разоблачениях в российском спорте. Свой первый фильм о систематическом применении допинга в России (обсуждались легкоатлеты) ARD показал в декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.