Немецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допинге

Единственным героем расследования стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин, который, как утверждают авторы, продолжает работать, несмотря на отстранение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Немецкий канал ARD в воскресенье вечером выпустил новый фильм Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, главным героем которого стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин. Десятиминутное видео выложено на официальном сайте канала.

О предполагаемых злоупотреблениях Казарина рассказывает российский спортсмен Андрей Дмитриев, который утверждает, что тренер продолжает работать, несмотря на отстранение из-за нарушения антидопинговых правил. В фильме демонстрируется снятое на телефон видео, на котором Казарин в закрытом легкоатлетическом зале работает с бегунами Натальей Даниловой и Артемом Денмухаметовым

Дмитриев утверждает, что Казарин - не единственный тренер, который продолжает работать после отстранения, однако других фамилий не называет.

Это уже пятый фильм ARD о допинге в российском спорте. Первое расследование о систематическом применении запрещенных веществ российскими легкоатлетами было показано декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.