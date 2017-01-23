Акинфеев приступит к тренировкам в ЦСКА на втором сборе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко заявил о том, что голкипер команды Игорь Акинфеев начнет первые тренировки в составе команды в этом году на втором сборе.

"Акинфеев присоединится к нам со второго сбора", - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Акинфеев, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый подготовительный к осенней части сезона сбор команды в Кампоаморе (Испания).

Второй команда проведет там же, он начнется 26 января.