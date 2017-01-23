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Футболист ЦСКА Фернандес оценил возможность перехода в "Спартак"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК ЦСКА бразилец Марио Фернандес назвал невозможным переход в столичный "Спартак", о соответствующем предложении недавно сообщали СМИ.

""Спартак" и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите", - приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Спартак" направил в ЦСКА предложение по переходу Фернандеса, но получил отказ.

25-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, когда перешел из бразильского "Гремио". С тех пор он стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок России, один раз - Кубок России. Кроме того, летом прошлого года бразилец получил российское гражданство.

Теги: футбол, ФК ЦСКА, ФК Спартак, Марио Фернандес
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