Россия предложила провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

ФИФА не против этой идеи

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2018 года пройдет 1 декабря, местом ее проведения предложено сделать Кремль, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"В этом году будет еще одно серьезное событие - 1 декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве проведения Кремль, Кремлевский дворец съездов, и все это устроило ФИФА", - сказал вице-премьер на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.