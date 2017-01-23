Имущество Родченкова вновь арестовано московским судом

В декабре было отменено решение Басманного суда Москвы об аресте жилого дома и земельного участка в Солченогорском районе Подмосковья

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы вновь арестовал имущество экс-директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом по результатам рассмотрения ходатайства следствия был наложен арест на двухэтажный дом Родченкова в Подмосковье, в ходе рассмотрения дела следователь просил вопрос об аресте земельного участка оставить без рассмотрения", - сказала Царева в понедельник.

Она уточнила, что решение об аресте участка земли было принято в конце декабря прошлого года и до сих пор не обжаловано защитой Родченкова.

Мосгорсуд 16 декабря 2016 года отменил решение Басманного суда Москвы от 12 августа об аресте жилого дома и земельного участка в Солченогорском районе Подмосковья.

Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, выполнявших в 2009-2013 гг. управленческие функции во всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ранее адвокат фигуранта Алексей Скляренко сообщил "Интерфаксу", что следствие засекретило расследование дела в отношении его подзащитного.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от ОИ-2016.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.