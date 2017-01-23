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Спорт

Глава Минспорта РФ доволен взаимодействием с рабочей группой ИААФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков доволен взаимодействием с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) во главе с Руне Андерсеном, которая с визитом находится в России

"Идут обсуждения с рабочей группой ИААФ, обсуждается выполнение критериев, диалог проходит в конструктивном ключе", - заявил "Интерфаксу" министр.

"Визит группы продолжается, поэтому пока рано говорить о его итогах, надеюсь, что мы дали исчерпывающие пояснения", - добавил он.

Ранее Колобков сообщил "Интерфаксу", что в ходе визита рабочей группы ИААФ во главе с Руне Андерсеном 23-24 января будет представлена "Дорожная карта" по восстановлению членства всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2016 году после того, как разразился масштабный скандал о допинге в российском спорте. После исключения ВФЛА стало невозможным участие российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Теги: Минспорта РФ, Павел Колобков, легкая атлетика ИААФ
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