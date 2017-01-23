Исполнительный директор "Формулы-1" ушел со своего поста

Берни Экклстоун не рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава гонок "Формула-1" британец Берни Экклстоун отправлен в отставку, сообщило в понедельник издание Auto Motor und Sport .

Отставка случилась за 62 дня до начала очередного сезона гонок. Экклстоун подтвердил свой уход. По его словам, исполнительным директором теперь будет американский бизнесмен Чейз Кэри, который также занимает пост председателя совета директоров. Пока нет официального подтверждения этой информации от Кэри.

Ранее уже появлялись сообщения о возможной скорой отставке исполнительного директора. Сейчас Экклстоуну 86 лет. Фактически он руководил гонками "Формулы-1" последние сорок лет. При активном содействии Экклстоуна один из этапов чемпионата мира начал проводится в Сочи.