ФК "Спартак" сыграет со словацкой "Жилиной" на сборе в ОАЭ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" проведут товарищеский матч на подготовительном к весенней части сезона-2016/17 сборе в ОАЭ против "Жилины" из Словакии, сообщила пресс-служба российского клуба.
Встреча пройдет 28 января.
Изначально планировалось, что на первом сборе в ОАЭ "Спартак" сыграет только с датским "Копенгагеном" (31 января).
Осеннюю часть чемпионата России-2016/17 "Спартак" завершил на первом месте, на пять баллов опережая идущий вторым петербургский "Зенит".
"Спартак" сыграет на сборе в Эмиратах ещё один контрольный матч - 28 января со словацкой "Жилиной". 🔴⚪🇷🇺🇸🇰#сборы2017 #СпартаквОАЭ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 24, 2017