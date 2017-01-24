Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

ФК "Спартак" сыграет со словацкой "Жилиной" на сборе в ОАЭ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" проведут товарищеский матч на подготовительном к весенней части сезона-2016/17 сборе в ОАЭ против "Жилины" из Словакии, сообщила пресс-служба российского клуба.

Встреча пройдет 28 января.

Изначально планировалось, что на первом сборе в ОАЭ "Спартак" сыграет только с датским "Копенгагеном" (31 января).

Осеннюю часть чемпионата России-2016/17 "Спартак" завершил на первом месте, на пять баллов опережая идущий вторым петербургский "Зенит".

Теги: футбол, ФК Спартак
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