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Федерер победил Надаля в финальном матче Australian Open

Швейцарский теннисист стал пятикратным победителем турнира

Федерер победил Надаля в финальном матче Australian Open
Роджер Федерер
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Большого шлема" Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.

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В финале соревнования 35-летний швейцарец одержал победу над 30-летним испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 37 минут.

Таким образом, Федерер стал пятикратным победителем Australian Open, а всего на его счету 18 триумфов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

В свою очередь Надаль 14 раз выигрывал турниры серии "Большого шлема", из них один раз - Australian Open.

Противостояние Надаля и Федерера имеет продолжительную историю, которая началась еще в 2004 году, когда они встретились в третьем круге турнира серии Masters в Майами.

К настоящему моменту соперники сыграли друг против друга - с учетом воскресного матча - 35 раз, солидное преимущество по победам на стороне Надаля - 23-12. На Australian Open соперники встречались трижды, в трех матчах зафиксированы победы Надаля (две в полуфиналах, одна - в финале), в одной игре (в финале Australian Open-2017) выиграл Федерер.

Сейчас Рафаэль Надаль занимает девятое место в рейтинге АТР, а Роджер Федерер - 17-е.

Теги: теннис, Australian Open, Роджер Федерер
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