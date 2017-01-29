ФК "Локомотив" приобрел полузащитника сборной Перу Фарфана

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании контракта с полузащитником национальной команды Перу Джефферсоном Фарфаном.

"Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан подписал контракт с ФК "Локомотив". Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам", - говорится в сообщении на сайте клуба в воскресенье.

Как отметил президент клуба Илья Геркус, "Фарфан перешел в "Локомотив" в статусе свободного агента". "У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с "Локо"!" - сказал он.

Последним клубом Фарфана был "Аль-Джазиру" из ОАЭ, а в Европе он выступал за голландский ПСВ и немецкий "Шальке".