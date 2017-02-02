"Сибирь" и "Авангард" победили в матчах КХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирская "Сибирь" и омский "Авангард" добились побед в матчах очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда "Сибирь" на своем льду взяла верх над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:1, тогда как "Авангард" дома взял верх над дебютантом чемпионата, пекинской командой "Куньлунь Ред Стар" - 3:1.

Победа "Сибири" позволила ей набрать 79 очков и по этим показателям сравняться в турнирной таблице Восточной конференции с "Адмиралом". Однако "Сибирь" уступает ему по дополнительным показателям, а потому располагается на девятой строчке, то есть вне зоны плей-офф. Тогда как "Адмирал" находится на восьмом месте и по состоянию на настоящий момент находится в зоне плей-офф.

На шестой строчке - "Куньлунь" (80 баллов). Что касается "Авангарда", то, набрав 102 очка, он находится на втором месте в этой же конференции.

Ранее в этот игровой день аутсайдер чемпионата в целом и Восточной конференции в частности новокузнецкий "Металлург" дома потерпел поражение от хабаровского "Амура" (0:1).