Президент Эстонии финишировала 70-й в лыжном марафоне в Финляндии

Вместе с 47-летней Керсти Кальюлайд 50-километровую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в международном лыжном марафоне в Финляндии Finlandia-hiihto и заняла 70-е место, преодолев в свободной технике всю 50-километровую дистанцию.

Как сообщил корреспондент портала "Дельфи", который сопровождал главу государства на марафоне, она показала результат 4 часа 2 минуты 41,3 секунды.

Вместе с 47-летней Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийзало финишировал рядом с Кальюлайд (4 ч 7 мин. 31,1 сек.).

Кальюлайд известна своим спортивным образом жизни. В минувшее воскресенье она участвовала в конькобежном марафоне Мульги (Mulgi) в Эстонии, где приняла участие в забеге на 30 км.

Марафоны Finlandia-hiihto проводятся в Финляндии с 1977 года.