Главные новости
В РоссииВ МЧС начались сокращения административных должностейВ РоссииСМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функцийСпортКамерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в России
Спорт

Президент Эстонии финишировала 70-й в лыжном марафоне в Финляндии

Вместе с 47-летней Керсти Кальюлайд 50-километровую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в международном лыжном марафоне в Финляндии Finlandia-hiihto и заняла 70-е место, преодолев в свободной технике всю 50-километровую дистанцию.

Как сообщил корреспондент портала "Дельфи", который сопровождал главу государства на марафоне, она показала результат 4 часа 2 минуты 41,3 секунды.

Вместе с 47-летней Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийзало финишировал рядом с Кальюлайд (4 ч 7 мин. 31,1 сек.).

Кальюлайд известна своим спортивным образом жизни. В минувшее воскресенье она участвовала в конькобежном марафоне Мульги (Mulgi) в Эстонии, где приняла участие в забеге на 30 км.

Марафоны Finlandia-hiihto проводятся в Финляндии с 1977 года.

Теги: Финляндия, лыжные гонки, марафон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула
Чемпион Национальной футбольной лиги впервые определился в дополнительное времяПодробнее
Камерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в РоссииКамерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в России
Камерунские футболисты выиграли Кубок африканских наций, победив в финале команду ЕгиптаПодробнее
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячомСборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
В финальном матче против Швеции россияне вели с разницей в два мяча, но в итоге позволили сопернику вырвать победуПодробнее
Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячомСборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом
В полуфинале она победила Финляндию, а в решающем матче сыграет со ШвециейПодробнее
Лыжники Легков и Белов опротестовали в CAS временное отстранение от соревнованийЛыжники Легков и Белов опротестовали в CAS временное отстранение от соревнований
Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила "Интерфаксу", что дата слушаний пока не назначенаПодробнее
Компания "ZA Спорт" стала новым экипировщиком российских олимпийцевКомпания "ZA Спорт" стала новым экипировщиком российских олимпийцев
Ее предшественником в качестве технического спонсора Олимпийского комитета России была компания Bosco SportПодробнее
Фрэнк Лэмпард завершил карьеруФрэнк Лэмпард завершил карьеру
В составе "Челси" он провел свыше 400 матчей, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и неоднократно - чемпионат АнглииПодробнее
Американская лаборатория нашла допинг в пробе "Б" ПоветкинаАмериканская лаборатория нашла допинг в пробе "Б" Поветкина
Однако, по словам промоутера Андрея Рябинского, проба из независимой швейцарской лаборатории оказалась чистойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 февраля5 фото
03 февраля
Фотохроника 3 февраля
Лучшие фото недели10 фото
03 февраля
Лучшие фото недели
Обострение ситуации в Авдеевке8 фото
03 февраля
Обострение ситуации в Авдеевке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны опровергло сообщение о гибели российских военных в СирииВ миреПенс связал вопрос санкций с сотрудничеством с РФ в борьбе с терроризмомВ РоссииАдвокат лидера "Шалтая-Болтая" сообщил о сделке со следствиемВ миреВ США суд отклонил апелляцию о восстановлении иммиграционного указа Трампа
В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии
"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула
Российские военные провели в Алеппо семь гуманитарных акций
США заявили о планах усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину
СМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функций
В МЧС начались сокращения административных должностей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи