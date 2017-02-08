Шарапова получила Wild Card на турнир в Мадриде

Организаторы удовлетворили просьбу спортсменки, назвав ее одной из лучших теннисисток за последние 15 лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира в Мадриде предоставили россияне Марии Шараповой специальное приглашение (Wild Card) на участие в соревновании, сообщает пресс-служба Mutua Madrid Open в среду.

"Мы рассмотрели ее просьбу и решили предоставить приглашение. Мария является одним из лучших игроков за последние 15 лет, кроме того, она выигрывала Mutua Madrid Open", - заявил директор турнира Маноло Сантана.

Турнир проводится с 2009 года, Шарапова выигрывала его в 2014 году, а первым победителем в женском одиночном разряде является другая представительница России, Динара Сафина.

В 2017 году турнир пройдет с 5 по 14 мая.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официально сообщил о решении снизить его – "на девять месяцев от первоначальных двух лет, назначенных с 26 января 2016 года". Таким образом, россиянка сможет вернуться в большой теннис с апреля нынешнегогода.

Отлучение Шараповой от спорта сказалось на ее позиции в рейтинге WTA. Она опустилась на 90-е места, а затем и вовсе была исключена из рейтинга.