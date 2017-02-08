Для решения вопроса о штрафах биатлонистов за допинг создадут рабочую группу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) намерен создать рабочую группу, чтобы обсудить инициативу увеличить штраф спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, до 1 млн евро, а также уменьшение квот для национальных сборных, чьи биатлонисты часто нарушают антидопинговое законодательство сообщает пресс-служба Союза.

"Что касается предложений по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил, то Конгресс поручил создать рабочую группу для выработки поправок к Дисциплинарным правилам и повысить штрафы, а также рассмотреть инициативу сокращения квот для сборных, в случае выявления нарушений антидопингового законодательства. Следующий Конгресс подтвердит эти изменения", - говорится в сообщении, опубликованном после внеочередного Конгресса организации, который прошел в Хохфильцене в Австрии.

Кроме этого, на Конгрессе было принято решение отклонить предложение об увеличении сроков дисквалификации за допинг до восьми лет, так как это противоречит правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).