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Спорт

Перед матчем Кубка Федерации в США включили гимн Третьего рейха

Немецкие спортсмены назвали случившееся демонстрацией абсолютного невежества

Перед матчем Кубка Федерации в США включили гимн Третьего рейха
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы Кубка Федерации по теннису, который проходит на Гавайях, перепутали немецкий гимн. Перед матчем между сборными США и Германии вместо современного заиграл гимн времен Третьего рейха, сообщает Associated Press.

Это вызвало негативную реакцию немецких спортсменов, а от Ассоциации тенниса США потребовали официальных извинений.

На пресс-конференции после матча немецкая теннисистка боснийского происхождения Андреа Петкович заявила, что услышав гимн, хотела уйти с корта. "Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент - худшее, что случалось со мной", - заявила немецкая спортсменка.

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения спортсменам и болельщикам, заверив, что произошедшее было случайностью, которая больше не повторится.

Первая встреча четвертьфинала Кубка Федерации между Петкович и американской Элисон Риске завершилась в пользу спортсменки из США со счетом 6:7 (8:10), 2:6. Матч между Коко Вандервеге (США) и Юлией Гергес (Германия) не был доигран из-за дождя.

На послематчевой пресс-конференции Риске также принесла извинения американским спортсменам из-за ошибки с гимном, заявив, что к сборной Германии испытывает только уважение.

Теги: Кцбок Федерации, теннис, Андреа Петкович
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