Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала "золото" чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, выиграв гонку преследования на дистанции 10 км.

В качестве серебряного призера прошедшего ранее спринта она стартовала второй и, допустив 1 неточный выстрел, показала время 28 минут 2,3 секунды.

Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева. По итогам спринта она стартовала 27-й, а в гонке преследования не промахнулась ни разу и уступила победительнице 11,6 секунды. Для нее эта первая медаль, завоеванная после январского возобновления карьеры (пауза в карьере была связана с рождением ребенка).

Обладательницей бронзовой медали стала выигравшая спринт Габриэла Коукалова (Чехия). В воскресенье она промахнулась трижды, и отставание от Дальмайер составило 16,6 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая четвертой (стартовала 28-й). Без единого промаха она уступила первому месту 35,9 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке преследования, в ее итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 18 (16-й номер старта).Татьяна Акимова (3 промаха), 24 (33).Светлана Слепцова (2), 39 (15).Ирина Услугина (4).

ЧМ проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.