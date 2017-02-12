Слепцова назвала ЧМ по биатлону в Австрии последним в своей карьере

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Проходящий в Хохфильцене (Австрия) чемпионат мира 2017 года является последним в карьере россиянки Светланы Слепцовой, о чем сама спортсменка сообщила по окончании гонки преследования в воскресенье.

"Не буду скрывать, что это мой последний чемпионат мира", - приводит ее слова "Матч ТВ".

Слепцова является обладательницей "золота" чемпионата мира-2009, Олимпиады-2010, (в обоих случаях - в эстафетах); в 2017 году она завоевала награду высшего достоинства чемпионата Европы (в смешанной эстафете).

ЧМ проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.