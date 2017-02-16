На подготовку к Универсиаде-2019 в Красноярске выделят свыше 7,7 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит из бюджета 7,7 млрд рублей на строительство и ремонт объектов для Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Более 7,7 млрд рублей будут направлены на строительство и реконструкцию десяти спортивных сооружений и арен, на которых состоятся основные состязания универсиады", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. Предыдущая зимняя Универсиада прошла с 29 января по 8 февраля 2017 года в Алматы (Казахстан) и завершилась убедительной победой сборной России в медальном зачете.