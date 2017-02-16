Глава ФИФА выступил за проведение ЧМ-2026 в нескольких странах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года может пройти в нескольких странах, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Было бы замечательно с учетом нашего развития и наследия, чтобы чемпионат мира 2026 года прошел в трех-четырех странах на четырех-пяти стадионах в каждой из них", - цитирует Би-би-си слова Инфантино.

Ранее ФИФА решила увеличить число участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд, с 2026 года.