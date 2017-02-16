ФК "Краснодар" выиграл у "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" добился победы над турецким "Фенербахче" в первом матче стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 (1:0). Единственный гол противостояния состоялся в начале матча, а именно – на 4-й минуте. Автор точного удара – Виктор Клаессон.

Для выхода в следующий круг "Краснодару" в ответном матче, который пройдет в Турции 22 февраля, достаточно сыграть вничью либо уступить с минимальной разницей в счете - при условии, если краснодарцы смогут провести как минимум один гол.

В 1/16 финала Лиги Европы Россия представлена еще двумя клубами. В 21:00 мск "Ростов" в Ростове-на-Дону начнет матч с чешской "Спартой", а в 23:05 петербургский "Зенит" в Бельгии начнет встречу с местным "Андерлехтом".