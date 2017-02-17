Касаткиной не удалось выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела неудачу в борьбе за выход в 1/2 финала проходящего в Дохе женского турнира Qatar Total Open.

Турнирный путь ей преградила победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Моника Пуиг (Пуэрто-Рико). Пуэрториканка одержала над россиянкой победу со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

Таким образом, представительниц России в женском одиночном разряде соревнования не осталось. Ранее из турнира вылетели Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Призовой фонд Qatar Total Open-2017 составляет $710,900 тыс.