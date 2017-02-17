Сборная Германии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Лаура Дальмайер, Франциска Хильдебранд и Марен Хаммершмидт на финише

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная Германии завоевала золото в эстафетной гонке (4х6 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира.

Немецкая команда, в составе которой выступили Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив 9 неточных выстрелов.

Для Дальмайер это золото стало четвертым на ЧМ-2017. Ранее она выиграла в смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Второй в эстафете финишировала сборная Украины, уступившая немкам 6,4 секунды с 4 промахами.

Обладательницами бронзы стали биатлонистки сборной Франции, с 7 промахами отставшие от первого места на 8,1 секунды.

Что касается сборной России (Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова), то она заняла 10-е место. После первого этапа россиянки были пятыми, после второго – 11-ми, после третьего – четвертыми. Однако неудачная стрельба на четвертом этапе вывела сборную России из числа претенденток на медали. С 8 неточными выстрелами и 1 штрафным кругом российская команда уступила в итоге немецкой 2 минуты 15,5 секунды.

В субботу в Австрии пройдет мужская эстафетная гонка.