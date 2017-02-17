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РФС разрешил "Рубину" регистрировать новых игроков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров Российского футбольного союза разрешила казанскому "Рубину" регистрировать новых футболистов, сообщается на сайте РФС.

"В связи с исполнением МАУ "ФК "Рубин" г. Казань решения Палаты по разрешению споров ... снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ "ФК "Рубин" г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры", - говорится в сообщении.

Запрет действовал с 23 декабря 2016 года в связи с долгами клуба перед защитником Русланом Камболовым. "Рубин" после 17 туров чемпионата России занимает 9-е место с 23 очками.

Теги: ФК Рубин, РФС
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