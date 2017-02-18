Мужская сборная России завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону

Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин после окончания эстафеты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону стала обладательницей золота проходящего в Хохфильцене (Австрия) чемпионата, выиграв мужскую эстафету 4х7,5 км.

Российская команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами.

Второй финишировала Франция, с четырьмя промахами уступившая россиянам 5,8 секунды. Третьей стала Австрия, отставшая от россиян на 20,1 секунды (10 неточных выстрелов).

Первый этап эстафетной гонки российская команда завершила на седьмом месте, второй - на четвертом, третий - уже в качестве лидера.

Победа в Хохфильцене стала первой для мужской сборной России с 2008 года в эстафетах на ЧМ.

Кроме того, субботний триумф вывел Россию на первое место в мужском эстафетном зачете Кубка мира. До этого она делила первую-вторую строчки с командой Германии.

В медальном зачете ЧМ-2017 Россия поднялась на четвертое место. В ее активе по 1 золотой и бронзовой (смешанная эстафета) медали. Лидирует команда Германии - 5 золотых и 1 бронзовая.

ЧМ проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.