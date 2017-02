Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

A post shared by Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) on Feb 18, 2017 at 4:41pm PST