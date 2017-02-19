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Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли

Организатор боев "Беллатор" надеется, что россиянин проведет следующий поединок в мае-июне

Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли
Федор Емельяненко
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запланированный на воскресенье 19 февраля поединок между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом был перенесен.

Об этом за несколько часов до боя написал в своем инстаграме сам Емельяненко.

"Несколько минут назад "Беллатор" официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту", - сообщил глава ММА России.

Он также добавил, что бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться.

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

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Глава организации Скот Кокер рассказал в интервью MMAjunkie, что Митрион пожаловался на боль незадолго до поединка и его отправили в больницу. Там у американца обнаружили камни в почках.

Кокер добавил, что Емельяненко обязательно проведет бой в ближайшее время, вероятно, в мае-июне в Сан-Хосе. Если Митрион не поправится к этому моменту, россиянин встретится с другим соперником.

Теги: ММА, Федор Емельяненко
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