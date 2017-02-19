Немка Дальмайер выиграла масс-старт ЧМ по биатлону в Австрии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала "золото" чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, финишировав первой в гонке с общего старта (12,5 км).

Дистанцию она преодолела за 33 минуты 13,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Для Дальмайер это "золото" стало пятым на ЧМ-2017. Ранее она выиграла в эстафете, смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Второй стала представительница США Сюзан Данкли, отставшая от победительницы на 4,6 секунды, также ни разу не промахнувшись.

"Бронзу" завоевала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, с 1 промахом уступившая Дальмайер 20,1 секунды.

Российские биатлонистки остались за чертой первой десятки. Ирина Старых с 2 промахами финишировала 15-й (отставание от первого места - 1 минута 37 секунд), а Татьяна Акимова с 5 промахами - 23-й (2 минуты 43,4 секунды).

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.