Уличенные в допинге российские легкоатлеты 20 февраля сдадут медали

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Группа российских легкоатлетов в понедельник сдаст свои медали, которых их лишили за допинг, сообщил журналистам президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Завтра сдадут. Кто - завтра и узнаете", - сказал он.

Шляхтин не стал называть точное количество спортсменов, которые могут в понедельник вернуть медали. "Мы ведем работу в этом направлении, но люди принимают решение самостоятельно", - сказал президент ВФЛА.

Он отметил, что часть спортсменов не хочет пока возвращать медали, однако федерация ведет с ними работу. "Эту ситуацию сложно быстро сломать, мы стараемся действовать аккуратно", - заявил Шляхтин.

16 февраля ВФЛА сообщала, что российские легкоатлеты после перепроверок допинг-проб летних Олимпиад 2008 и 2012 года должны вернуть 23 медали, пока возвращена только одна.