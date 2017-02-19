Германия выиграла медальный зачет ЧМ по биатлону

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону стала победительницей финишировавшего в воскресенье в Хохфильцене (Австрия) чемпионата мира в общемедальном зачете.

На счету сборной Германии 7 золотых и 1 серебряная медаль. Основной вклад в успех команды внесла Лаура Дальмайер, завоевавшая 5 золотых (эстафета, смешанная эстафета, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт) и 1 серебряную (спринт) медали.

На втором месте разместилась команда Франции (1 золотая, 2 серебряные, 4 бронзовые медали), на третьем - сборная Чехии (1, 2, 1).

Четвертую строчку заняла сборная США (1, 1, 0).

Российская команда заняла пятое место, завоевав 1 "золото" (мужская эстафета) и 1 "бронзу" (смешанная эстафета).

На ЧМ-2017 по биатлону было разыграно 11 комплектов наград. Победителями и призерами стали представители 11 стран. Помимо вышеупомянутых это Норвегия, Белоруссия, Украина, Австрия, Финляндия, Италия.

Результаты чемпионата мира традиционно вошли в зачет Кубка мира, следующий этап которого пройдет с 2 по 5 парта в Пхенчхане (Южная Корея).