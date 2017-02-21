В Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменов

Около 40% лыжников из стран Северной Европы, Канады и России страдают астмой, которая развивается из-за тренировок на морозе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Инггард Лерейм рассказал, что около 40% лыжников из стран с холодным климатом - Северной Европы, Канады, России - страдают от астмы.

Лерейм, слова которого приводит норвежский канал NRK, пояснил, что так называемая астма лыжников (Skiastma) - это не врожденное, а приобретенное заболевание. Она развивается из-за нагрузок, переносимых в холодном сухом климате.

Обычно астма проявляется у спортсменов уже в начале карьеры, когда они только тренируются у себя на родине, то есть выступления на соревнованиях, которые длятся всего несколько часов, уже не имеют такого значения. Поэтому, подчеркивает Лерейм, нельзя во всем винить организаторов турниров.

Он рассказал, что медики неоднократно поднимали вопрос об изменении предельно допустимого для соревнований уровня температуры воздуха, но их призывы не были услышаны руководством.

Лерейм предположил, что страны с холодным климатом могли бы отдельно обсудит возможность регулирования этой сферы.

В настоящее время разрешается проводить соревнования на улице при -20 градусах Цельсия. Несколько лет назад предлагалось повысить этот показатель до -18 градусов, но решение так и не было принято.

Некоторые профессиональные спортсмены получили от антидопинговых служб терапевтические разрешения на прием препаратов от астмы.