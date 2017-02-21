Главные новости
СпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства СШАЭкономика"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в РоссииВ РоссииДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблем
Спорт

Московскому ФК "Динамо" разрешили регистрировать новых игроков

Такую опцию клубу вернули за то, что он рассчитался по зарплате с полузащитником Игорем Денисовым

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) разрешила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков после выплаты долга по заработной плате Игорю Денисову и заключения мирового соглашения с защитником Виталием Дьяковым, сообщает пресс-служба РФС.

В декабре палатой был наложен запрет на регистрацию новых футболистов после обращения находящегося в аренде в "Локомотиве" Денисова в РФС с требованием обязать "Динамо" выплатить ему долг.

Тогда же с аналогичными заявлениями обратились арендованный "Томью" Виталий Дьяков и бывший нападающий сборной России Павел Погребняк. Рассмотрев обращения, палата по разрешению споров запретила "Динамо" проводить регистрацию новых игроков до урегулирования ситуации с тремя футболистами.

Накануне представители "бело-голубых" предоставили документы о том, что задолженность перед Денисовым погашена, а с Дьяковым заключено мировое соглашение, после чего РФС снял запрет.

По итогам чемпионата Российской футбольной премьер-лиги 2015/2016 года "Динамо" впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона национального первенства. В сезоне 2016/2017 клуб играет в Футбольной национальной лиге, занимая первое место после первой половины чемпионата.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Павел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства СШАПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства США
Он удивился возникшему интересу к этой теме, поскольку отказался от американского гражданства еще год назадПодробнее
В Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменовВ Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменов
Около 40% лыжников из стран Северной Европы, Канады и России страдают астмой, которая развивается из-за тренировок на морозеПодробнее
Немец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлонуНемец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Симон Эдер. Лучший из россиян Антон Шипулин - финишировал четвертымПодробнее
Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенеслиБой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли
Организатор боев "Беллатор" надеется, что россиянин проведет следующий поединок в мае-июнеПодробнее
Мужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награжденияМужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награждения
Организаторы ЧМ по ошибке поставили вместо действующего гимна "Патриотическую песню" Михаила ГлинкиПодробнее
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Определились все пары первого раунда плей-оффПодробнее
Мужская сборная России завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлонуМужская сборная России завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
Второй финишировала Франция, третьей стала АвстрияПодробнее
Мужская эстафета на ЧМ по биатлону. ОнлайнМужская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн
Сборную России в гонке представляют Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон ШипулинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства СШАЭкономика"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в РоссииВ РоссииДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблемВ миреГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Москва вышла из десятки самых загруженных городов мира по рейтингу TomTom
ФАС пришла с проверкой на предмет ценового сговора в офисы LG и Philips
Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов
В Кремле сочли неуместными рассуждения о возможном признании ДНР и ЛНР
Песков сообщил об отсутствии в повестке Путина вопроса о выборах-2018
Надежда Савченко подала заявление о снятии депутатской неприкосновенности
Президент "АЛРОСА" Жарков написал заявление об отставке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи