Московскому ФК "Динамо" разрешили регистрировать новых игроков

Такую опцию клубу вернули за то, что он рассчитался по зарплате с полузащитником Игорем Денисовым

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) разрешила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков после выплаты долга по заработной плате Игорю Денисову и заключения мирового соглашения с защитником Виталием Дьяковым, сообщает пресс-служба РФС.

В декабре палатой был наложен запрет на регистрацию новых футболистов после обращения находящегося в аренде в "Локомотиве" Денисова в РФС с требованием обязать "Динамо" выплатить ему долг.

Тогда же с аналогичными заявлениями обратились арендованный "Томью" Виталий Дьяков и бывший нападающий сборной России Павел Погребняк. Рассмотрев обращения, палата по разрешению споров запретила "Динамо" проводить регистрацию новых игроков до урегулирования ситуации с тремя футболистами.

Накануне представители "бело-голубых" предоставили документы о том, что задолженность перед Денисовым погашена, а с Дьяковым заключено мировое соглашение, после чего РФС снял запрет.

По итогам чемпионата Российской футбольной премьер-лиги 2015/2016 года "Динамо" впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона национального первенства. В сезоне 2016/2017 клуб играет в Футбольной национальной лиге, занимая первое место после первой половины чемпионата.