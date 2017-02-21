Алексей Смертин стал инспектором по борьбе с расизмом в футболе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Смертин стал инспектором Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, сообщает пресс-служба РФС.

"Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места", - приводятся слова 41-летнего Смертина.

"Напомню, что Россия - многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как помимо России я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии", - подчеркнул бывший капитан сборной России.

"В преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 Россия, как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем", - добавил он.

Должность инспектора по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе является штатной в системе Российского футбольного союза.

15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором А.Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

В качестве игрока Смертин выступал за российские клубы "Динамо" (Барнаул), "Кузбасс", "Уралан", "Локомотив" и "Динамо" (Москва), а также за французский "Бордо" и английские "Челси", "Портсмут" (аренда), "Чарльтон" (аренда) и "Фулхэм". С 1998 по 2006 год он выступал в составе сборной России.