Определен состав сборной России на ЧМ-2017 по лыжным гонкам в Лахти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Стал известен состав российской команды на чемпионат мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).
Как сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России в среду, Тренерский штаб остановил свой выбор на следующих лыжниках:
Женщины - Юлия Белорукова, Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Полина Ковалева, Наталья Матвеева, Анна Медведева, Полина Некрасова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Юлия Чекалова
Мужчины - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Станислав Волженцев, Антон Гафаров, Никита Крюков, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Петр Седов, Сергей Турышев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Дмитрий Япаров.
Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия).