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Вратарь Беленов перешел из "Анжи" в "Уфу"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Уфа" подписала трудовой контракт с голкипером Александром Беленовым, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Об условиях сделки не сообщается.

Беленов - воспитанник белгородского "Салюта", в основном составе которого дебютировал в 2004 году в рамках второго дивизиона. В 2010 году он подписал четырехлетний контракт с московским "Спартаком". В 2011 году А.Беленов перешел краснодарскую "Кубань", а летом 2016 года голкипер пополнил состав махачкалинского "Анжи".

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 17 матчей в составе "Анжи", записав в свой актив 7 сухих матчей.

Теги: футбол, ФК Анжи, ФК Уфа, Александр Беленов
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