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Группа ВТБ стала титульным партнером российского этапа "Формулы-1"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Этап "Формулы-1" Гран-при России будет проходить при партнерстве Группы ВТБ, в связи с чем, официальное название этапа сменилось на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ.

Логотип и название компании включены в логотип и наименование мероприятия.

"Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы 1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждем всех в Сочи 28-30 апреля на 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ", - цитирует пресс-служба "Сочи Автодрома" первого заместителя президента и председатель правления ВТБ Василия Титова.

Исполнительный директор "Формулы-"1 Чейз Кэри отметил, что "поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать дальнейшему успеху мероприятия".

Теги: автоспорт, Формула-1
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