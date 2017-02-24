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"Ростов" сыграл вничью со "Спартой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В ответном матче 1/16 финала ростовчане в Праге сыграли вничью с местной "Спартой", чего им оказалось достаточно для успеха по сумме двух встреч.

Матч, прошедший в ночь на пятницу по московскому времени завершился со счетом 1:1. На 13-й минуте Дмитрий Полоз вывел "Ростов" вперед. В оставшееся время "Спарте" для выхода в следующую стадию турнира необходимо было забивать как минимум шесть мячей, однако ей удалось провести лишь один гол: на 83-й минуте ответный в ворота "Ростова" провел Вячеслав Караваев. Это - российский футболист, воспитанник московского ЦСКА

Результат первой встречи - 4:0 в пользу "Ростова".

Таким образом, Россия в 1/8 финала будет представлена двумя клубами - "Ростовом" и "Краснодаром" (одолел по сумме двух встреч турецкую команду "Фенербахче"). Петербургский "Зенит", в свою очередь, сошел с дистанции после противостояния в 1/16 финала с бельгийским "Андерлехтом".

Теги: футбол, Ростов, Спарта
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