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Истекает срок добровольного отказа Тюмени от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Крайний срок подачи заявления в Международный союз биатлонистов (IBU) о добровольном отказе проводить чемпионат мира 2021 года в Тюмени заканчивается в пятницу.

На внеочередном конгрессе IBU в Хохфильцене 8 февраля исполком организации принял решение предложить Союзу биатлонистов России (СБР) отказаться от проведения первенства мира 2021 года до 24 февраля. В противном случае IBU может сам отобрать у России право на проведение турнира в Тюмени.

Впоследствии губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что Россия будет отстаивать право проведения соревнования.

Ранее президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза выразил мнение, что турнир не должен пройти в стране, где разгорелся допинг-скандал.

В декабре прошлого года была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении СБР, так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

Тюмень выиграла право проводить ЧМ-2021 в 2016 году, соревнуясь, в том числе с заявкой из Чехии, которая предлагала провести его в Нове-Место.

На фоне допингового скандала СБР ранее отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году.

Теги: Тюмень, биатлон
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