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"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольному клубу "Краснодар" предстоит сыграть с "Сельтой"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -Российским клубам "Ростов" и "Краснодар" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА предстоит сыграть соответственно с английским "Манчестер Юнайтед" и испанской "Сельтой", о чем стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу в швейцарском Ньоне.

Первый матч "Ростов" проведет на поле МЮ 9 марта, а через неделю сыграет в ответном матче на своем поле, в Ростове-на-Дону.

Что касается "Краснодара", то он первую встречу проведет на своем поле, а ответную – в Испании. Матчи в этой паре пройдут в эти же дни.

На предыдущей стадии турнира "Краснодар" по сумме двух встреч прошел турецкую команду "Фенербахче", а "Ростов" - пражскую "Спарту". В 1/16 финала Россию представлял также "Зенит" (Санкт-Петербург), но не смог преодолеть барьер в лице бельгийского "Андерлехта".

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар, ФК Ростов
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