Моуринью оказался недоволен попаданием МЮ в Лиге Европы на "Ростов"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер английского ФК "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил разочарование итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, согласно которым его команде предстоит сыграть с "Ростовом" (Ростов-на-Дону).

"Это во всех аспектах плохая жеребьевка", - приводятся слова Моуринью на сайте "Манчестер Юнайтед".

Португальский специалист посетовал на то, что его игрокам предстоит далекий путь в Ростов-на-Дону. "Это далеко и это приходится в сложный для нас период. Это трудно, потому что нам предстоит сыграть с непростой командой, которая провела очень хорошую кампанию в Лиге чемпионов", - сказал Моуринью.

"Они побеждали "Андерлехт" и "Аякс" в раунде плей-офф. А затем на групповом этапе, где они попали в очень сложную группу с "Баварией" и "Атлетико", им удалось набрать важные очки, победить мюнхенскую команду и занять третье место", - отметил тренер.

Первый матч в этой паре пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответный – 16 марта в Манчестере.

В Лиге Европы Россию представляет также ФК "Краснодар", которому в соперники досталась испанская "Сельта".