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ВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена

МОК ждет более убедительные доказательства и настаивает на жестком контроле российских спортсменов

ВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признает, что доказательства употребления российскими спортсменами допинга, представленные в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, недостаточны для признания кого-либо виновным. Это следует из открытого письма генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, которое размещено на сайте организации.

"На заседании ВАДА в Лозанне, проведенного 21 февраля для консультаций с международными спортивными федерациями на тему того, как анализировать и интерпретировать доказательства, ВАДА признало, что во многих случаях эти доказательства недостаточны для принятия окончательного решения", - говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что представленные в ВАДА переводы документов не соответствовали предъявляемым к такого рода бумагам требованиям, поэтому агентство запросило официальные переводы.

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В письме МОК отмечается, что на решение всех этих вопросов потребуется время, но в организации заверяют, что намерены защитить чистых спортсменов и обеспечить беспристрастность разбирательства.

"Как мы видим на примере апелляций против решений некоторых спортивных федераций об отстранении спортсменов, решение МОК может быть оспорено в суде", - говорится в письме.

При этом подчеркивается, что Международный олимпийский комитет настаивает на более тщательном анализе допинг-тестов россиян в преддверии Игр-2018, нежели те, которым подвергаются допинг-пробы спортсменов из других стран.

Однако МОК также призывает к реформе системы ВАДА и намерен стимулировать создание структуры, которая проводила бы тестирования на допинг и при этом не была бы зависима от спортивных организаций и интересов других стран.

Доклад Макларена

Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в декабре того же года. Глава комиссии ВАДА утверждает, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, на основе утверждения Макларена некоторые российский спортсмены были отстранены от соревнований. Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

Теги: ВАДА, МОК, Ричард Макларен
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