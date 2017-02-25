Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов стал обладателем золотой медали, выиграв мужской скиатлон на дистанции 30 км (15 км классическим ходом + 15 км свободным ходом) на чемпионате мира в финском Лахти.

Дистанцию он преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды.

До последнего отрезка гонки конкуренцию россиянину в борьбе за награду высшего достоинства составлял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, однако при попытке в отрыв он упал и упустил Устюгова вперед. В итоге финишную черту норвежский лыжник пересек через 6,7 секунды после россиянина.

Что касается бронзовой медали, то ее завоевал еще один представитель Норвегии Финн-Хоген Крог, отставший от Устюгова на 31,8 секунды.

Для Устюгова это вторая медаль на ЧМ-2017. Ранее он стал вторым в спринтерской гонке.