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Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Серебро и бронзу получили норвежцы - Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог соответственно

Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Сергей Устюгов
Фото: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов стал обладателем золотой медали, выиграв мужской скиатлон на дистанции 30 км (15 км классическим ходом + 15 км свободным ходом) на чемпионате мира в финском Лахти.

Дистанцию он преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды.

До последнего отрезка гонки конкуренцию россиянину в борьбе за награду высшего достоинства составлял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, однако при попытке в отрыв он упал и упустил Устюгова вперед. В итоге финишную черту норвежский лыжник пересек через 6,7 секунды после россиянина.

Что касается бронзовой медали, то ее завоевал еще один представитель Норвегии Финн-Хоген Крог, отставший от Устюгова на 31,8 секунды.

Для Устюгова это вторая медаль на ЧМ-2017. Ранее он стал вторым в спринтерской гонке.

Теги: лыжный спорт, Сергей Устюгов
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