СКА и "Локомотив" выиграли по третьему матчу в 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА и ярославский "Локомотив" добились по третьей победе в стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Петербургский СКА вновь уверенно выиграл у "Витязя", на этот раз в Подольске – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). После этого счет в серии стал 3-0 в пользу СКА.

"Локомотив" выиграл третий матч в серии с минским "Динамо", сделав это сейчас в столице Белоруссии – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1). Ярославцы довели счет в серии до 3-0 в свою пользу.

Следующие матчи в этих парах опять пройдут на аренах "Витязя" и минского "Динамо". В случаях своих побед СКА и "Локомотив" завоюют путевки в четвертьфинал турнира. Все они, как и их соперники, представляют Западную конференцию КХЛ.