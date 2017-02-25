ЦСКА довел до 3-0 серию 1/8 финала Кубка Гагарина против "Йокерита"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились третьей победе над финским "Йокеритом" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Субботняя встреча этих команд, прошедшая в Хельсинки, завершилась победой ЦСКА со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Судьба матча решилась в овертайме.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. В случае победы в следующем матче – а он вновь пройдет в столице Финляндии – московские армейцы получат путевку в четвертьфинал.