Лыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов завоевали золото чемпионата мира по лыжным гонкам, выиграв командный спринт (6х1,3 км).

Российская команда преодолела дистанцию за 17 минут 40,6 секунды.

Второе место заняла команда Италии (Дитмар Неклер/Федерико Пеллегрино) с отставанием в 2,2 секунды. Третьей стала команда Финляндии (Сами Яухоярви/Ийво Нисканен) - 8,7 секунды отставания.

К финишному отрезку главными претендентами на победу являлись Финляндия и Норвегия, однако норвежец упал, зацепил финна, в итоге вперед вырвались российский и итальянский лыжники.

Для Устюгова эта медаль стала третьей на нынешнем ЧМ. Ранее он выиграл скиатлон и стал вторым в индивидуальном спринте.

ЧМ проходит в финском Лахти.