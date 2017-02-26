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Британский чемпион ОИ Мо Фара отверг подозрения в использовании допинга

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Британский легкоатлет Мо Фара, который дважды выигрывал золото Олимпийских игр, отверг подозрения в том, что он нарушал антидопинговые правила.

"Я чистый спортсмен, который никогда не нарушал правил в отношении препаратов, методов и дозировок их использования. Меня огорчает, что СМИ, несмотря на факты, продолжают писать обо мне в контексте применения допинга", - говорится в заявлении спортсмена в его фейсбуке.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на доклад Американского антидопингового агентства (USADA) сообщила, что тренер британского бегуна Альберто Салазар нарушал антидопинговые ограничения, использовав комбинации разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона спортсменов.

В материале издания говорилось, что Фара был в числе атлетов, которые принимали подготовленные Салазаром настои на основе Л-карнитина. Как следует из статьи, тренер считает, что высокая доза такого "коктейля" так же эффективна, как кровяной допинг (переливание крови запрещено в спорте).

В своем заявлении Фара отмечает, что ему непонятны мотивы Sunday Times, которая решила написать данную статью, но он считает, что упоминание имен известных атлетов всегда привлекает аудиторию.

Из статьи следует, что Салазар, вопреки существующим ограничениям, убеждал Фара принять потенциально опасное количество разрешенного витамина D с целью повышения уровня тестостерона. В ситуацию вмешались врачи, которые запретили это делать из-за угрозы здоровью.

USADA подтвердило, что газета Sunday Times, вероятно получила проект отчета о тренере Фара от хакеров Fancy Bears, которые уже неоднократно публиковали материалы о нарушениях антидопинговых правил различными спортсменами.

Теги: легкая атлетика, USADA, Мо Фара
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