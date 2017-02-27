Директор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче

Глава Минспорта РФ назвал цирком произошедшее в чемпионате России по хоккею с мячом и потребовал наказать всех причастных к проведению встречи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Директор хоккейного клуба "Байкал-Энергия" (Иркутск) Василий Донских осуждает поведение своих игроков в матче второго круга чемпионата России по хоккею с мячом против "Водника" (Архангельск), когда игроки забросили 20 мячей в свои ворота.

"Безусловно, случай из ряда вон выходящий. Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры", - заявил Донских.

"Хоккейный клуб "Байкал-Энергия" приносит искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс", - добавил он.

В свою очередь глава Минспорта РФ Павел Колобков назвал матч считает возмутительным и заявил, что ко всем его участникам должны быть применены санкции.

"Там уже и расследовать особо нечего, потому что и так все понятно. Уже в Youtube размещен этот "цирк", который происходил во время матча. Мне кажется, что ответственны за это все и руководители команд, и непосредственно игроки, тренеры, судьи, которые судили этот матч - по отношению ко всем, согласно регламенту, должны быть применены санкции", - сказал Колобков "Интерфаксу".

По словам министра, руководители регионов также должны отреагировать на поведение команд, которые ими финансируются.

В воскресенье 26 февраля команда "Байкал-Энергия" победила "Водник" со счетом 11:9, причем все голы были забиты во второй половине встречи, и хоккеисты поражали исключительно свои ворота.

По некоторым данным, это было сделано с целью повлиять на выбор последующих соперников в плей-офф первенства страны.