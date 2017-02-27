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Клуб "Байкал-Энергия" извинился за массовые автоголы в матче ЧР по бенди

Есть обновление от 14:05

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Иркутский клуб по хоккею с мячом "Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за воскресный матч с архангельским "Водником", во время которого игроки забили 20 голов в свои ворота.

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"26 февраля в Архангельске наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. Сложно объяснить, почему нами в тот момент двигал не твердый разум, а какие-то излишние эмоции", - говорится в обращении, текст которого поступил в "Интерфакс" от пресс-атташе клуба "Байкал-Энергия" Бориса Фоминых.

"Наша модель поведения на поле была выбрана исходя из текущей турнирной ситуации. Однако соперник и вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота. Поверьте, ситуация была шокирующей, и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка. Конечно же, ввязываться в эту авантюру нам ни в коем случае не следовало, надо было просто доиграть этот злополучный матч", - отметили в клубе.

"Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах", - заявили авторы обращения.

Клуб обещает, что в кратчайшие сроки ко всем виновным "будут приняты самые жесткие меры".

Ранее сообщалось, что "Байкал-Энергия" в матче второго круга чемпионата России по хоккею с мячом, который прошел в воскресенье в Архангельске, победила местный "Водник" со счетом 11:9, все голы команды забили в свои ворота. По некоторым данным, это было сделано с целью повлиять на выбор последующих соперников в плей-офф первенства страны.

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Теги: бенди, хоккей с мячом, Байкал-Энергия
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