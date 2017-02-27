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Арена ФК "Краснодар" вошла в десятку претендентов на звание лучшей в мире

Лучший стадион назовут 6 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Домашняя арена футбольного клуба "Краснодар" претендует на звание лучшего стадиона 2016 года по версии авторитетного издания StadiumDB.com, сообщила пресс-служба ФК в понедельник.

"Получив большое количество высоких оценок, стадион ФК "Краснодар" вошел в шорт-лист претендентов. Спасибо вам за поддержку!" - говорится в сообщении.

По условиям, участвовать в конкурсе смогут стадионы, построенные или реконструированные в 2016 году.

Кроме российской арены в список десяти лучших вошли: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Англия), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Победителя определит жюри из пяти архитекторов: Петер Бордаш (Венгрия), Пржемек Качковский (Польша), Мортен Леренье (Швеция), Роберт Мэнкин (США) и Энди Симмонс (Великобритания).

Учитываться будут три основных критерия: внешний вид, прилегающая территория и техническая инновационность.

На данном этапе будет учитываться только решение жюри, о котором будет объявлено 6 марта 2017 года.

Строительство нового стадиона ФК "Краснодар" на 34 тыс. зрителей началось в 2013 и завершилось в 2016 году. Арена построена с применением современных технологий, по всему периметру объекта смонтирован медиаэкран. Технические возможности стадиона позволяют проводить здесь матчи любых турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Российский футбольный союз выдал объекту сертификат соответствия "высшей категории".

Теги: футбол, ФК Краснодар
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