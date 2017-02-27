Боец ММА Монсон вернется на ринг в апреле

46-летний американец, получивший недавно российское гражданство, примет участие в турнире ММА в Курске

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский и американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон примет участие в турнире ММА "Битва титанов", который пройдет 22 апреля в Курске, сообщил "Интерфаксу" представитель промоутерской компании Indastials (организаторы турнира) Алексей Бахтояров.

"Соглашение с Джеффом подписано, аванс проплачен. Он тренируется, намерен еще подраться; сказал мне, что находится в хорошей форме", - сказал Бахтояров.

Он уточнил, что 46-летний Монсон встретится на ринге с челябинским тяжеловесом, чемпионом Европы по боевому самбо Максимом Новоселовым.

"Джефф рассчитывает, что победа над Максимом будет достаточно легкой, так как Новоселов 14 лет провел в местах заключения. Конечно, он не переставал тренироваться, но такого опыта, как у Монсона, у этого парня, конечно, нет", - считает Бахтояров.

Международный бойцовский турнир "Битва титанов" - первое событие подобного масштаба в Курске. В рамках мероприятия предусмотрено 10 профессиональных боев по правилам смешанных единоборств (ММА).

Помимо боя в Курске, по словам Бахтоярова, в начале мая у Монсона запланирован матч-реванш с Александром Емельяненко, который недавно освободился из колонии, отбыв половину срока за насильственные действия сексуального характера.

"Джефф уверен, что легко справится с такой нагрузкой", - сообщил Бахтояров. Он не уточнил точной даты и места проведения поединка, однако заверил, что "бой точно состоится, это Джефф мне лично подтвердил".

Ранее сообщалось, что ДМонсон намеревался завершить спортивную карьеру, выступив на международном бойцовском турнире "Industrials. Battle in Belgorod" в октябре 2016г. В Белгороде Монсон выиграл поединок у экс-рингмэна Алекса Кардо.

Джефф Монсон - американский и российский боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира по борьбе и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В декабре 2015 года Дж.Монсон официально стал гражданином России. Он получил звание "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".