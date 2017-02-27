Результат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован

Матч, в котором было зафиксировано 20 автоголов, будет переигран

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На предварительном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России принято решение об аннулировании результата матча первенства страны "Водник" (Архангельск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск), состоявшегося в воскресенье в Архангельске, сообщает пресс-служба федерации в понедельник.

"Принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК "Водник", будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в пятницу, 3 марта, в 13:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 февраля в офисе федерации состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье "Байкал-Энергия" победила "Водник" со счетом 11:9, все голы команды забили в свои ворота. По некоторым данным, это было сделано с целью повлиять на выбор последующих соперников в плей-офф первенства страны.

В понедельник клуб "Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за воскресный матч с архангельским "Водником"

"26 февраля в Архангельске наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. Сложно объяснить, почему нами в тот момент двигал не твердый разум, а какие-то излишние эмоции", - говорится в обращении, текст которого поступил в "Интерфакс" от пресс-атташе клуба "Байкал-Энергия" Бориса Фоминых.

В свою очередь глава Минспорта РФ Павел Колобков назвал матч считает возмутительным и заявил, что ко всем его участникам должны быть применены санкции.

"Там уже и расследовать особо нечего, потому что и так все понятно. Уже в Youtube размещен этот "цирк", который происходил во время матча. Мне кажется, что ответственны за это все и руководители команд, и непосредственно игроки, тренеры, судьи, которые судили этот матч - по отношению ко всем, согласно регламенту, должны быть применены санкции", - сказал Колобков "Интерфаксу".

По словам министра, руководители регионов также должны отреагировать на поведение команд, которые ими финансируются.